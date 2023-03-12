Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве 12 марта

В Москве выпало порядка 40% месячной нормы осадков 12 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этот день вошел в четверку дней с очень низким давлением за все 145 лет метеорологических наблюдений. Оно опустилось до 723,5 мм рт. ст. Получается, что такое низкое давление бывает 12 марта в среднем раз в 35 лет. День запоминающийся выдался», — сказал он в беседе с ТАСС.

Метеоролог отметил, что 13 марта в Москве ожидаются гололедица и порывы ветра до 15 м/с. Однако интенсивных осадков не прогнозируется.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура в Москве 16 марта достигнет восьми градусов тепла. Он добавил, что в условиях оттепели сугробы подтают с 39 до 25 см.

12 марта Минздрав РФ предупредил граждан о повышенном риске для здоровья из-за резких перепадов атмосферного давления в центральной части страны. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в министерстве рекомендовали внимательно следить за самочувствием и регулярно измерять артериальное давление.

Днем ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление в Московском регионе до пяти градусов останется незаметным из-за высокой влажности и порывов ветра.

5 марта Вильфанд сообщил, что весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. В Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю.