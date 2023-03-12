Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом

Центральноамериканская республика приостановила дипломатические отношения с Ватиканом, о чем 12 марта сообщило министерство иностранных дел Никарагуа в своем Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Учитывая информацию, которая была раскрыта источниками, очевидно связанными с католической церковью, правительство примирения и национального единства Никарагуа <...> уточняет, что между государством Ватикан и Республикой Никарагуа приостановлены дипломатические отношения», — сказано в заявлении ведомства.

Кроме того, президент страны Даниэль Ортега распорядился закрыть посольство Ватикана в Манагуа и своего диппредставительства при Ватикане.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на источники в Ватикане сообщило о решении Никарагуа закрыть посольство Ватикана в Манагуа. Причиной такого решения называют недавнее высказывание папы римского Франциска, в котором он сравнил никарагуанское правительство с диктатурой.

Никарагуа является одной из семи стран, которые 23 февраля в ходе спецмиссии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали против принятия резолюции «О принципах справедливого мира на Украине». Подготовленную западными государствами резолюцию поддержали представители 141 страны. 32 государства, в том числе Китай, воздержались.