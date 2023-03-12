Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Румынии

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Румынии. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 9 км к северо-западу от города Нехою, население которого составляет 11,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 110 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В начале текущего месяца сейсмолог Франк Хугербитс спрогнозировал некоторым странам новую волну мощных землетрясений в марте 2023 года. Он отметил, что в наиболее опасной зоне оказались юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан, часть Северной Америки и Курильские острова.

10 марта два землетрясения зарегистрировали в акватории Тихого океана у Камчатки. Отмечается, что местные жители не ощущали подземных толчков.

Ранее, 8 марта, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1. По словам местных жителей, толчок был двойным и второй оказался сильнее.

Разрушительные землетрясения с начала февраля охватили ряд стран. Так, первые землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией. Число погибших при землетрясении в Турции превысило 48 тыс. человек. В Сирии погибло свыше 5,8 тыс. человек.