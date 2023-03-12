В Чехии сообщили о планах президента Павела в апреле посетить Украину

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел в ходе телефонных переговоров обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским свой возможный визит на Украину в апреле. Разговор политиков состоялся в воскресенье, 12 марта.

«Президенты обсудили возможный визит главы Чехии на Украину и договорились, что он состоится в апреле», — сообщила журналистам пресс-секретарь Павела Маркета Ржегакова.

Она добавила, что темой разговора президентов была также и поддержка Киева со стороны Праги в последующие месяцы.

Ранее, 7 марта, Павел в интервью французской газете Le Monde высказался за отправку большего количества оружия на Украину. Он отметил, что сейчас этой стране в основном нужно больше техники для сухопутных войск, особенно танков, бронетехники и артиллерии.

За день до этого сообщалось, что власти Чехии подали заявку на приобретение у Швейцарии немецких танков Leopard 2.

1 марта Павел заявил, что НАТО следует ускорить процесс передачи танков и истребителей Украине. При этом он отметил, что для достижения такой цели нужно подготовить специалистов, обслуживание и решить проблемы с логистикой.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 29 января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что поставка танков Киеву — крайне деструктивный шаг. В том же месяце пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.