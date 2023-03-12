Москвичей предупредили о потеплении до 8 градусов тепла

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура в Москве в предстоящий четверг, 16 марта, достигнет восьми градусов тепла. Об этом синоптик рассказал «РИА Новости» 12 марта.

«В четверг очередная фронтальная система испортит погоду — пройдут осадки преимущественно в виде дождя, ночью –1...+4, днем +3–8», — сказал Тишковец.

Он добавил, что в условиях оттепели сугробы подтают с 39 см до 25 см. Также в четверг в норму вернутся показания барометров. Он объяснил, что первая половина недели ожидается ветреной.

Тишковец также отметил, что во вторник, 14 марта, по столице промчится теплый атмосферный фронт, который будет сопровождаться снеговыми тучами. Днем температура поднимется от нуля до плюс пяти градусов, а в среду, 15 марта, небо очистится от облаков.

В этот день ранее Минздрав РФ предупредил граждан о повышенном риске для здоровья из-за резких перепадов атмосферного давления в центральной части страны. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в министерстве рекомендовали внимательно следить за самочувствием и регулярно измерять артериальное давление.

Днем ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что потепление в московском регионе до пяти градусов тепла останется незаметным из-за высокой влажности и порывов ветра.

5 марта Вильфанд сообщил, что весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. В Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю.