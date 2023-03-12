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Захарова назвала враньем слова Кулебы о нежелании РФ вести переговоры

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы не желает вести переговоры по мирному урегулированию конфликта, являются грандиозным враньем. Такое заявление сделала в воскресенье, 12 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В частности, она прокомментировала слова Кулебы о том, что он «не видит никакого стремления к переговорам со стороны России».

«Грандиозное вранье, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

«Для переговоров сейчас нет весомых предпосылок»
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Ранее, 9 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит желания Украины начать серьезный диалог об урегулировании конфликта. Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на то, что «западные хозяева» украинского лидера не хотят мирного урегулирования конфликта и постоянно заявляют о необходимости поражения России на поле боя, чтобы получить возможность разговаривать с ней с позиции силы.

До этого, 7 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Он добавил, что Россия добивается поставленных целей путем проведения спецоперации.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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