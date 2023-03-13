Бизнес попросил изменить правила льготной уплаты штрафов

Российские предприниматели не могут оплачивать административные штрафы со скидкой в 50%, если нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки. При этом, когда инспекцию проводит госорган, льготный тариф действует. Об этом сказано в письме «Опоры России» в Минюст (есть у «Известий»).

Деловое объединение отмечает несправедливость того, что при одинаковой общественной опасности штрафы различаются в два раза. Прокурорская проверка становится отягчающим обстоятельством, на которое сам бизнесмен никак не может повлиять. «Опора России» призвала внести поправки в КоАП, чтобы убрать зависимость уплаты штрафов со скидкой от механизмов выявления правонарушений.

Юристы считают, что из-за пробела в законе снижается эффективность сбора штрафов. Кроме того, в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» заявили «Известиям», что установление разных платежей в зависимости от способа выявления нарушений не отвечает конституционному принципу равенства всех перед законом.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу в июле 2022 года. Согласно им, если нарушение обнаружили в ходе проведения государственного контроля, то предприниматель в течение 20 дней имеет право оплатить штраф со скидкой в 50%.

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Трудная инспекция: бизнес попросил изменить правила уплаты штрафов