Politico указала на разногласия между Украиной и США по завершению конфликта с РФ

Между Соединенными Штатами Америки и Украиной нарастают разногласия по поводу завершения конфликта с Россией и его целей. Об этом написала газета Politico в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на американских чиновников.

Так, в материале отмечается, что на основе бесед издания с десятью официальными лицами, законодателями и экспертами можно сделать вывод о возникновении всё новых и новых точек напряженности между Вашингтоном и Киевом.

Среди них авторы статьи называют диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», «изматывающую оборону стратегически неважного украинского города» Артемовск (украинское название — Бахмут), а также план борьбы Киева за Крым.

«Настойчивое требование Зеленского о том, чтобы вся Украина, включая Крым, который находится под контролем России с 2014 года, была возвращена Украине до начала каких-либо мирных переговоров, только продлит конфликт, считают официальные лица США», — отмечается в материале.

По поводу нежелания Украины выводить свои войска из Артемовска авторы материала указали на то, что многие чиновники администрации президента США Джо Байдена «начали беспокоиться о том, что Украина тратит там столько живой силы и боеприпасов, что это может лишить их возможности начать крупное контрнаступление весной».

Что касается оценки американской разведки о том, что «проукраинская группа» несет ответственность за разрушение газопровода «Северный поток», отмечается, что «администрация Байдена дала Киеву сигнал о том, что определенные акты насилия за пределами Украины не допускаются».

Авторы статьи указали, что разочарование возникло и по поводу поставок Вашингтоном оружия на Украину. Так, по словам двух чиновников Белого дома, в администрации Байдена многие «ворчали по поводу постоянных просьб» Киева о поставках оружия, а иногда и того, что президент Украины Владимир Зеленский «не проявлял должной благодарности».

«Растущие разногласия могут предвещать больший раскол в дебатах о том, как закончится конфликт. Хотя Байден пообещал Украине твердую поддержку, США ясно дали Киеву понять, что они не могут бесконечно финансировать Украину на этом уровне. В Вашингтоне уже поползли слухи о том, насколько надежным будет решение о дальнейшей поддержке Украины», — пишут авторы в заключение статьи.

7 марта журнал The Economist сообщил, что в США и странах Европейского союза (ЕС) снижается уровень поддержки предоставления Киеву финансовой и военной помощи. Отмечалось, что в США падает число сторонников оказания Украине помощи как среди республиканцев, так и среди однопартийцев нынешнего американского лидера — демократов. В странах ЕС среди политиков и населения отмечается сходная тенденция.

Ранее, 4 марта, обозреватель газеты The Washington Times Майкл Маккенна отметил, что Запад вскоре будет вынужден отказаться от военной поддержки Украины из-за ее неудач на поле боя и неопределенной политики Байдена в отношении этой страны.

По мнению журналиста, избиратели в США также чувствуют эту неопределенность и в скором времени их усталость от того, что Вашингтон направляет десятки миллиардов долларов на помощь Украине, сыграет свою роль. При этом Россия так и останется непобежденной, считает Маккенна.

За день до этого член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди отметила, что, по ее мнению, жителям США надоел конфликт на Украине, вытягивающий миллиарды долларов из американского бюджета.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.