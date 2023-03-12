В Москве мужчина выпрыгнул с седьмого этажа из-за пожара и остался жив
На севере Москвы мужчина выпрыгнул с седьмого этажа, спасаясь от пожара, и остался жив. Об этом 12 марта сообщили в экстренных службах.
«Пожар произошел в квартире на 7-м этаже дома на Кронштадтском бульваре», — сказал ТАСС собеседник в экстренных службах.
Пожарными были обнаружены три очага возгорания. Сейчас огонь потушен.
Днем ранее два человека погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Белгороде. К ликвидации пожара было привлечено 26 человек и девять единиц техники. В результате пожара погибли два человека, мужчина и женщина.