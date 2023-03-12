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Конгрессмен рассказал о спорах в США по вопросу передачи оружия Украине

Конгрессмен Маккол: в Белом доме и Совбезе США расходятся по вопросу передачи оружия Киеву
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Фото: REUTERS/Mary F. Calvert
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В Белом доме и Совете национальной безопасности США расходятся во мнениях по вопросу передачи оружия на Украину. Об этом в воскресенье, 12 марта, заявил глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол.

«Я действительно думаю, что администрация разделилась, Совет национальной безопасности разделился (какое оружие отправить Украине. — Ред.)», — приводит его слова «РИА Новости».

Маккол также добавил, что в администрации президента США недовольны регулярными просьбами Украины о поставках оружия, при этом президент Украины Владимир Зеленский недостаточно благодарен за уже оказанную военную поддержку.

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Ранее, 15 февраля, опрос Associated Press показал рост недовольства в США поставками оружия Украине. Так, предоставление Киеву оружия поддерживают 48% граждан США против 60% в мае прошлого года. Еще 38% не поддерживают решение правительства оказать Украине финансовую помощь.

До этого, 31 января, американское издание Breitbart сообщило, что первый опрос, вышедший в США после объявления о поставке танков Abrams на Украину, показал, что доля сторонников дальнейшей поддержки Киева среди американцев впервые упала ниже 50%.

Осенью прошлого года в The New York Times заявили, что в Вашингтоне возникли разногласия, стоит ли подталкивать Киев к переговорам с Москвой. Тогда председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, в то время как советники Джо Байдена утверждали, что говорить о переговорах рано.

После этого член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал причину отказа Украины от мирных переговоров с Россией. По его мнению, если бы США не оказывали военную помощь Украине, цели российской спецоперации уже были бы достигнуты. Таким образом он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина должна начать переговоры с Россией, заняв позицию силы, — такой цели планируют добиться в США.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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