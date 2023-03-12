Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах

Министерство транспорта РФ предписало российским авиакомпаниям к началу осени текущего года поменять расположение опознавательных знаков на самолетах. Это следует из опубликованного 1 марта приказа Минтранса, утверждающего новый порядок нанесения государственных, регистрационных и учетных опознавательных знаков гражданских самолетов.

Согласно приказу, в срок до 1 сентября 2023 года авиаперевозчики должны будут перенести опознавательные знаки, наносимые на гражданские самолеты, на левую половину нижней поверхности крыла.

До настоящего времени нанесение таких знаков производилось на правую половину крыла воздушного судна.

Ранее, 9 февраля, министр транспорта Виталий Савельев проинформировал президента России Владимира Путина об итогах работы транспортного комплекса в 2022 году. Как доложил Савельев, сложности, с которыми российский транспортный сектор столкнулся в результате санкционного давления, не повлияли на работу министерства, и ведомство успешно выполнило весь спектр задач в части развития инфраструктуры, перевозки пассажиров и грузоперевозок.

По его словам, в прошлом году Минтранс освоил 2 трлн 58 млрд рублей из бюджета, что является рекордом в данной отрасли.

В тот же день российский лидер на встрече с представителями авиаотрасли заявил о преодолении российской экономикой самых сложных этапов, которые пытается создать Запад.