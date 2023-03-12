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Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ

Немецкий политик Тоденхефер назвал слова Кулебы о российских солдатах оскорблением ФРГ
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Немецкий политик, лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхефер раскритиковал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что мирное движение Германии одобряет «убийства и пытки украинцев российскими солдатами». Свое мнение по поводу данного высказывания политик опубликовал в воскресенье, 12 марта, в своем аккаунте в Twitter.

«Мне не нравятся постоянные оскорбления со стороны украинского руководства. Это возмутительно», — написал Тоденхефер.

По его словам, в ФРГ хотят остановить конфликт, а не поддерживать его, при этом выступая за переговоры, а не силовое решение. При этом политик напомнил, что ни одно государство в мире не получает столько подарков от Германии, как Украина, передает «Газета.Ru».

«Вторая по коррумпированности страна в Европе не должна быть нашим моральным учителем», — заявил Тоденхефер.

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Ранее в этот же день Кулеба раскритиковал проведение акции протеста в Берлине против поставок оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что, по его мнению, вместо призывов остановить поставки вооружений следует призвать Россию остановить боевые действия.

Кулеба также призвал ФРГ увеличить поставки боеприпасов и если их не хватает, то, по его мнению, можно увеличить закупки у германской промышленности.

25 февраля в Берлине состоялся крупный митинг против поставок оружия Киеву. Протестующие призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца немедленно остановить эскалацию конфликта. По оценкам организаторов, в манифестации участвовало свыше 25 тыс. человек.

До этого, в конце января, Германия подтвердила решение об отправке Киеву танков Leopard 2. Тогда сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона.

Кроме того, союзники Берлина также заявили о планах передать Leopard 2 Киеву, которые есть у них в резервах. 8 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в марте на Украину будут доставлены 18 танков Leopard 2 из Германии и еще три из Португалии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот шаг приведет лишь к «нагнетанию напряженности и повышению эскалации». Кроме того, отмечалось, что поставляемая военная техника не поможет ВСУ провести наступление и станет законной целью для ВС РФ.

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