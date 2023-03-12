МО РФ заявило о ликвидации до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные уничтожили до 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за последние сутки. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, а также боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» противника», — сказал Конашенков.

Он рассказал также, что группировки российских войск «Центр» поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Площанка в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Терны, Ямполовка и Григоровка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ходе брифинга Конашенков сообщил также, что российские войска уничтожили свыше 220 украинских военных на донецком направлении. Помимо этого, по его словам, были ликвидированы бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

Днем ранее сообщалось, что на краснолиманском направлении в результате действий российских сил ВСУ потеряли порядка 90 человек, две бронемашины, два пикапа, гаубицу Д-30 и САУ «Акация».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинских военнослужащих.

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