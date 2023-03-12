Два украинских вертолета Ми-8 сбиты в Запорожской и Харьковской областях
В Запорожской и Харьковской областях в результате работы российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 12 марта, за сутки были сбиты два вертолета Ми-8, принадлежащих армии Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области», — сказал он во время брифинга.
Ранее в этот день Конашенков уведомил о том, что российские войска уничтожили свыше 220 украинских военных на донецком направлении. Помимо этого, были ликвидированы бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.
Днем ранее официальный представитель российского оборонного ведомства говорил об уничтожении свыше 140 украинских военнослужащих на донецком направлении в районе населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР. Также ВС РФ ликвидировали две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.
Российская сторона продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинских военнослужащих.
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