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В Twitter раскритиковали Макрона после слов о поражении России

Пользователи Twitter раскритиковали президента Франции Макрона, высказавшегося против победы России
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Фото: REUTERS/Kin Cheung
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Пользователей Twitter возмутили слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не должна одержать победу в украинском конфликте. Свое мнение они высказали под постом, опубликованном 10 марта, после заявления французского лидера, сделанного на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в тот день.

Французский лидер также утверждал, что Евросоюз (ЕС), со своей стороны, делает всё для нераспространения конфликта на Украине на весь мир.

«Конфликт стал глобальным с тех пор, как НАТО, Великобритания и США решили вмешаться в дела Украины», — заявил один из пользователей соцсети.

Другие фолловеры, в свою очередь, отметили, что, если бы европейские лидеры не хотели противостояния, они сдержали бы слово, данное Кремлю, и не стали бы расширять альянс.

«Единственный способ не распространять конфликт — признать победу России. Путин уже смеется над его заявлениями», — указал один из комментаторов.

«Если они не хотят глобальной войны, то не следовало нарушать свое слово, данное России, и расширять НАТО. Россия не хотела мирового господства, Америка хотела, и это то, к чему она стремится», — написал другой пользователь.

«Вы должны вести переговоры о мире, а не разжигать конфликт», — заключил один из подписчиков.

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Макрон не впервые подвергается критике со стороны пользователей Сети. Так, 17 февраля французского лидера раскритиковали в Twitter за слова о невозможности победы России в конфликте на Украине. По мнению многих комментаторов, ставить под сомнение безопасность РФ — безумие.

Ранее в этот день президент Франции заявил, что в Евросоюзе должны найти силу и смелость для того, чтобы выстроить диалог с Россией, однако подходящий момент для этого пока еще не наступил. По его словам, без диалога с Россией мир в Европе невозможен.

На следующий день глава Франции сообщил, что российского лидера Владимира Путина он может лишить звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Макрона, сказав, что это решение не станет проблемой для президента РФ. Пресс-секретарь президента также добавил, что у главы государства совсем иные приоритетные вопросы.

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