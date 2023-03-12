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Украина не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не рассчитывает на поставки истребителей в ближайшее время
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Фото: commons.wikimedia.org
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Власти западных стран вряд ли поставят Киеву истребители в ближайшее время. Такое мнение 12 марта выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точки зрения. Поэтому мы обращаем внимание на то, что обучение украинских пилотов должно начинаться уже сейчас», — цитирует его газета Bild am Sonntag.

Глава ведомства также добавил, что, когда решение о поставке самолетов Киеву будет все-таки принято, Украине уже не придется тратить многие месяцы на подготовку летчиков.

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Ранее, 11 марта, финский лидер Саули Ниинистё заявил, что инициатива премьер-министра Финляндии Санны Марин передать Украине списанные истребители Hornet ни с кем не обсуждалась. Днем ранее во время поездки в Киев Марин заявила о рассмотрении возможности предоставления Украине истребителей наряду с другими союзниками.

До этого 8 марта президент Польши Анджей Дуда заявил телеканалу CNN, что Варшава готова передать все свои истребители МиГ-29 украинским военно-воздушным силам. По словам польского президента, у Киева есть пилоты, которые могут управлять этими истребителями. Дуда заявил, что в перспективе Украине необходимо поставить истребители F-16. По мнению главы государства, Киев будет их использовать, потому важно уже сейчас обучать летчиков.

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к властям Словакии с просьбой поставить ей истребители МиГ-29.

Вместе с тем, несмотря на обсуждения поставок F-16, официальных решений об этом не принималось. Более того, президент США Джо Байден отмечал, что Вашингтон не готов к передачу данных истребителей Киеву.

9 марта координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что США на данный момент не планируют обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.

В Москве неоднократно осуждали поставки оружия на Украину странами Запада, а также обучение украинских военнослужащих на их территориях, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участниками.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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