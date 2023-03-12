Мать убитого в разборке в Подмосковье узнала о преступлении от соседей

Мать жертвы убийства в кафе в Подмосковье сообщила «Известиям», что узнала о гибели сына от соседей. Как рассказала женщина в комментарии 12 марта, в последний раз она созванивалась со своим сыном 8 марта.

Правоохранительные органы и ведомства с ней пока еще не связывались.

«Он мне 8 марта звонил, поздравлял меня с праздником. Мне здесь в поселке позвонили люди, сказали, что произошло. Что Женю зарезали. Я не знаю, кто его убил. Я не в курсе. Никто мне не звонил. Ни полиция, никто меня не информировал. Не знаю, что произошло», — прокомментировала Татьяна Шмелькова.

Мать погибшего также сообщила, что весь поселок узнал из сообщений прессы, что в убийстве ее сына якобы замешан сын депутата Государственной думы Артем Иванюженков. Однако подтверждения этой информации от правоохранительных органов у нее нет.

По данным источника «Известий», жертвой конфликта с поножовщиной стал 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Шмельков. Его мать также добавила, что сын в последнее время работал охранником в Подольске.

Ранее в распоряжении «Известий» появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором запечатлены первые минуты после убийства в Подмосковье. На кадрах видно, как люди выводят раненого молодого человека и сажают его в машину.

Известно, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Убийство произошло в кафе, где компания молодых людей отмечала день рождения. В какой-то момент их компания объединилась с ребятами за соседним столиком. К утру после общения между ними возник конфликт, в котором, предположительно, участвовал Иванюженков. По данным Telegram-канала 112, молодой мужчина якобы скрылся после преступления.