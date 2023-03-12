Эксперт рассказал о последствиях банкротства банка SVB для сферы энергетики

Как полагают специалисты, на фоне краха американского банка Silicon Valley Bank (SVB) могут столкнуться с проблемами более 1500 климатических и энергетических компаний. Данную ситуацию 12 марта «Известиям» прокомментировал доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

Эксперт указал, что поскольку банк Silicon Valley был связан с криптовалютами, то его банкротство может закончиться обвалом криптовалютного рынка, и в этой связи потребление электроэнергии в мире может даже снизиться, считает Чирков.

«А если говорить о глобальном рынке энергии, которая охватывает не только криптовалюты, а вопросы мировой энергетики, то здесь зависимость скорее обратная. Это энергетический рынок негативно повлиял на эту ситуацию», — заметил ученый.

Он пояснил, что государства, в том числе западные, в связи с банкротством банка будут вынуждены тратить больше средств на компенсацию энергических проблем своим компаниям и гражданам своих стран. Соответственно, в связи с этим вырастут расходы и стоимость кредитования, что опосредованно повлияет на финансовую устойчивость самих банков.

«Кроме того, повышенные расходы западных стран на энергию в широком плане — это нефть, газ, электричество и другие источники, на самом в деле влияют на уверенность клиентов банков. В том, что государство их не оставит и не бросит один на один с разорившимися учреждениями. Потому что расходы властей сильно растут, и в случае массового банкротства финансовых учреждений государство не поднимет руки и не скажет: извините, мы тоже это не потянем, так как вытаскивать из кризиса финансовые институты государство позволить себе не сможет. Поэтому берите доходы откуда хотите», — заключил Чирков.

Ранее, 11 марта, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак предположил, что банковскую систему США в ближайшее время ждут сотрясения в связи банкротством одного из крупнейших банков в стране — Silicon Valley Bank, но это не вызовет кризиса всей финансовой системы. Как отметил Шостак, банкротство одного только SVB не может обрушить всю банковскую сеть США, так как у него не тот масштаб.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно также 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный и как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.

В этот же день сообщалось, что американский президент Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом варианты решения сложившейся ситуации вокруг банкротства банка Кремниевой долины и усилия по исправлению ситуации.

9 марта один из кредиторов Кремниевой долины — SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, — уведомил об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля. Из-за этого банковская отрасль США и мир стартапов погрузились в панику, написало агентство Bloomberg.

Комментируя данную новость, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков в тот же день в беседе с «Известиями» высказал мнение, что крах банка SVB сам по себе не послужит триггером для массового банкротства финансовых учреждений Соединенных Штатов.