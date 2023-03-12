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Украинские полярники провели декоммунизацию указателей в Антарктиде

Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации
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Фото: Национальный антарктический научный центр
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Участники украинской научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички на путеводителе с указателями названий и расстояний до разных городов в рамках декоммунизации. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в национальном антарктическом научном центре.

«Участники 27-й экспедиции провели масштабный ремонт путеводителя возле станции «Академик Вернадский». <…> Врач Василий Матковский и механик Максим Белоус декоммунизировали Кировоград на Кропивницкий, а также дерусифицировали транслитерацию Винницы и Одессы», — отмечается в сообщении научного центра на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом к указателям были добавлены города Мариуполь, который входит в состав Донецкой Народной Республики (ДНР) и Буча. Таблички окрашены в красно-черные цвета, которые используют националистические организации, передает «Газета.Ru».

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Ранее, 2 марта, сообщалось о переименовании в Киеве нескольких связанных с Россией улиц. Так, стало известно, что улица генерала Тупикова будет названа именем одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника, Тургеневская улица получит имя украинского литератора и общественного деятеля XIX века Александра Конисского, улицу Алябьева назовут улицей семьи Гулак-Артемовских, из которой вышел в том числе известный композитор и певец Семен Гулак-Артемовский.

Переулок Герцена назовут переулком Бабий Яр.

До этого, 28 февраля, сообщалось, что в Харькове 18 улиц, связанных с Россией, также получат новые названия. Отмечалось, что улицу Кремлевскую вообще убрали с карты города, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года. В рамках принятого закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» предполагается переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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