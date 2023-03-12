На Кольцевой линии московского метро увеличили интервалы движения

На Кольцевой линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом 12 марта сообщили в дептрансе столицы.

Отмечается, что ограничения касаются движения поездов против часовой стрелки.

Позднее в дептрансе уточнили, что движение вводится в график.

9 марта на станции «Киевская» Кольцевой линии мужчина 1961 года рождения толкнул 15-летнего подростка прямо под поезд. Юноша жив, ему ничего не угрожает. Толкнувший его мужчина задержан. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.