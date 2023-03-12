Охранник рассказал о моменте убийства мужчины в кафе в Подмосковье

Охранник кафе в Подмосковье, где произошло убийство 24-летнего мужчины, рассказал, как вспыхнула ссора между молодыми людьми.

По его словам, к мужчине подошли и «всадили нож в грудь». Также свидетель преступления показал следы крови на полу.

По информации Telegram-канала 112, в одном из кафе Подольска компания, в которой якобы находился хоккеист и сын депутата Госдумы Артем Иванюженков, праздновала день рождения. В то же время за соседним столиком отдыхала другая компания. Позже они решили объединиться, обстановка была благоприятной, однако, по информации источника, к утру между молодыми людьми вспыхнула ссора. Погибшему мужчине было нанесено ножевое ранение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). СКР по Московской области сейчас устанавливает все обстоятельства случившегося.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после убийства, на них видно, как пострадавшего выносят из бара и усаживают в машину.

Руководитель пресс-службы ХК «Сочи» Владимир Самохин сказал, что ничего не знает о задержании Иванюженкова, у игроков сейчас выходные, так как команда не вошла в плей-офф. Артема последний раз видели 26 февраля.