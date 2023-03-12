Появилось видео после убийства мужчины в кафе в Подольской области

В распоряжении «Известий» 12 марта появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором запечатлены первые минуты после убийства мужчины в Подмосковье.

На кадрах видно, что люди выводят раненого молодого человека и сажают его в машину.

Ранее в этот день Telegram-канал 112 сообщал, что хоккеиста и сына депутата Госдумы Артема Иванюженкова якобы подозревают в совершении убийства в Подмосковье. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным Telegram-канала, преступление произошло в кафе, где компания молодых людей отмечала день рождения. За соседним столиком в это время сидела другая компания. В какой-то момент они объединились и все было спокойно. Однако под утро между участниками вечеринки вспыхнула ссора, в которой погибший и получил ножевое ранение.

Известно, что 24-летний Иванюженков, который также является игроком хоккейного клуба «Сочи», не задержан. Жертвой трагедии стал гражданин 1999 года рождения.

Руководитель пресс-службы ХК «Сочи» Владимир Самохин рассказал «Известиям», что ему пока ничего не известно о задержании игрока клуба. Он отметил, что последний раз Артема видели 26 февраля.

Ранее, в июле 2020 года, сын депутата Иванюженкова уже попадал в сводки криминальных новостей. Тогда сообщалось, что, находясь за рулем автомобиля BMW X6, он насмерть сбил велосипедиста вечером в Подольске. После этого молодому человеку стало плохо, когда его везли на медицинское освидетельствование. Однако алкоголь в его крови не обнаружили.

До этого, в 2016 году, также произошло ДТП с участием сына депутата Иванюженкова. Тогда под колесами автомобиля оказались два человека, однако за рулем в это время находился старший брат Артема.