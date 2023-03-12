Эксперт заявил о решающем значении весенне-летней кампании в рамках СВО

Весенне-летняя кампания, которую проводят Вооруженные силы РФ в рамках специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, будет иметь определяющее значение в дальнейшем проведении СВО на Украине. Об этом 12 марта рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

По его мнению, весенне-летние военные операции российских войск станут «горячей фазой» для определения взаимоотношений между Россией и НАТО.

«В [ее] ходе американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или им придется, они будут вынуждены перейти к плану Б», — заявил Алехин порталу Ura.ru.

При этом планом Б для США, уточнил военный эксперт, станет поиск путей спасения самой государственности Украины.

Он также отметил, что украинская сторона уже начала подготовку к этому запасному плану. В частности, власти Киева готовят два ударных корпуса в странах Восточной Европы и на территории самой Украины, чтобы потом нанести удар на юго-востоке в районе Мелитополя.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев начал переговоры с Осло о тренировочных миссиях пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в рамках встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом стороны обсудили дополнительные шаги для оказания военной помощи Украине.

До этого, 5 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в город Запорожье около 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Великобритании. Он отметил, что курс обучения составлял порядка трех с половиной-четырех недель.

2 марта украинский генерал Виктор Назаров заявил, что примерно 50 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО. По его словам, военнослужащие теперь сами могут проводить тренировки для сослуживцев благодаря созданной системе подготовки инструкторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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