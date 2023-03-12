В Санкт-Петербурге в квартире обнаружено тело онлайн-шамана

В Санкт-Петербурге женщина после выгула собаки вернулась домой и обнаружила тело сожителя в ванне с множеством ран и порезов. По данным «Известий», мужчина умер вечером в субботу, 11 марта, на юго-востоке города.

Как рассказала женщина правоохранителям, в ванной комнате горел свет, она решила, что ее 44-летний сожитель решил принять ванну, после чего пошла выгуливать питомца.

Точная причина смерти сейчас устанавливается.

«Известия» узнали, что погибшим оказался неработающий Максим К., который позиционировал себя как шаман и проводил различные онлайн-ритуалы за деньги. Кроме того, он публиковал на YouTube различные «обучающие» видеозаписи и процессы работы с клиентами. Погибший «реанимировал души» людей и «наставлял их на путь истинный».

В конце февраля в Воронеже 33-летний мужчина покончил с собой после самоубийства 16-летнего сына. Отец, придя с работы вечером 27 февраля, обнаружил в ванной комнате тело подростка. Он сразу же вызвал полицию, сказав правоохранителям по телефону, что больше не видит смысла в своей жизни, поскольку кроме сына у него никого больше нет. Мужчина воспитывал сына один, мама мальчика давно живет в ФРГ.