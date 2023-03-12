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Устроивший в Москве стрельбу борец Джаббар Юсифи арестован на месяц

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Фото: соцсети
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Басманный суд Москвы арестовал борца из Азербайджана Джаббара Юсифи до 10 апреля.

«Следствие считает, что, если Джаббара не отправить под стражу, он снова скроется от суда и продолжит заниматься преступной деятельностью», — отметил источник в беседе с «Известиями» 12 марта.

Постоянного места жительства в России у мужчины нет.

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29-летнего Юсифи задержали 9 марта. Погоня со стрельбой завязалась после его отказа остановиться по требованию сотрудников правоохранительных органов. В результате мужчина сдался. Выяснилось, что задержанный находится в розыске Интерпола.

Как сообщил «Известиям» тренер спортсмена Аскар Калашаов, Юсифи отомстил насильнику своей матери. Юсифи рассказывал, что над его матерью надругался мужчина по фамилии Мамедов. Для того чтобы отомстить, он поехал в Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) на Украину, где нашел и застрелил обидчика.

11 марта МВД России опубликовало кадры задержания Юсифи.

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