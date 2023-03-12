Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 12 марта нанесли массированный артиллерийский удар по микрорайону Сокол в Новой Каховке в Херсонской области. Как сообщили в городской администрации, в результате атаки погибла женщина.

«ВСУ в очередной раз показало свое звериное лицо. Неонацистское и преступное. Массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина», — отмечено в сообщении администрации в Telegram-канале.

Также добавляется, что в Новой Каховке разрушены дома, магазины и линии электропередач.

Ранее, 12 марта, стало известно, что несколько взрывов раздались в центре Донецка. Жители города сообщили в социальных сетях о двух столбах дыма, которые появились после взрывов. Какой тип снарядов разорвался и какие объекты оказались под ударом, пока не известно.

До этого, 10 марта, стало известно, что сотрудники министерства труда и социальной политики Херсонской области попали под обстрел ВСУ. Около 14:30 рядом с мобильным офисом в Нижних Серогозах прозвучало три взрыва. Снаряды упали в 100 м от места приема граждан.

В тот же день источник «Известий» в экстренных службах Херсонской области рассказал, что украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов региона. По его словам, в четверг ВСУ выпустили по населенному пункту Покровка 12 снарядов, по Васильевке — семь. Огонь велся из ствольной артиллерии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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