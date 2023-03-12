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Пенс предрек привлечение Трампа к ответственности «со стороны истории»

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Фото: Global Look Press/White House
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Экс-президент США Дональд Трамп будет нести ответственность за атаку на Капитолий 6 января 2021 года. Об этом заявил 12 марта бывший вице-президент в администрации Трампа Майк Пенс.

Политик считает, что заявления о том, что лично он сам мог повлиять на итоги выборов в 2020 году, не соответствуют действительности, хотя Трамп тогда утверждал обратное, поясняя, что у вице-президента есть исключительное право определять, каких именно членов коллегии выборщиков могут считать на совместном заседании сенат и палата представителей конгресса США при официальном утверждении результатов голосования.

«Президент Трамп ошибался. У меня не было права отменять выборы, и его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день, и я знаю, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности», — цитирует Пенса Reuters.

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Ранее, 4 марта, сообщалось, что Трамп потребовал в суде запретить экс-вице-президенту Пенсу давать показания в рамках судебного дела о предполагаемых попытках повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. Юристы Трампа заявили спецпрокурору Джеку Смиту, ведущему расследование, что будут настаивать на отстранении Пенса от дачи показаний.

До этого, 10 февраля, Пенс получил повестку в суд для допроса по делу Дональда Трампа. По информации СМИ, перед этим юристы Пенса на протяжении почти девяти месяцев вели переговоры с федеральными прокурорами.

19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Однако 23 декабря 2022 года стало известно, что специальный комитет палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий в январе 2021 года, рекомендовал возбудить против экс-президента США четыре уголовных дела. Трамп в свою очередь назвал доклад о расследовании штурма Капитолия охотой на ведьм.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

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