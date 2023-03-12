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Эндокринолог рассказала о подобии ПМС у мужчин

Эндокринолог Павлова рассказала о симптомах, похожих на ПМС, у мужчин
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Фото: Getty Images/ Prostock-Studio
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Признаки предменструального синдрома (ПМС) у женщин, которые проявляются в виде смены настроения, апатии и раздражительности, схожи с симптомами, которые испытывают мужчины во время нарушения гормонального фона. Об этом рассказала 12 марта эндокринолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

«Абсолютно такого же ПМС, как у женщин, у мужчин быть не может. У мужчин изменения эмоционального фона и вкусовых пристрастий могут быть проявлением андрогенного дефицита», — цитирует медика радио Sputnik.

Эндокринолог отметила, что дефицит тестостерона или повышение эстрадиола в организме мужчины происходит постепенно, в связи с чем с возрастом некоторые представители сильного пола становятся апатичными. Другим фактором, который может привести к нарушениям в мужском организме, является лишний вес или проблемы со сном.

«Часто можно наблюдать апатичное поведение и снижение сексуальной активности у молодых людей. Они скорее проведут время за компьютерными играми, чем пустятся в романтические отношения, которые, по их мнению, сопряжены с излишними эмоциональными нагрузками и материальными затратами», — констатировала Павлова.

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Такое безразличное поведение мужчин связано с избыточным количеством жировой ткани в организме. Справится с «мужским ПМС» можно с помощью физических упражнений, сна и правильного питания. Однако в некоторых случаях лучше обратиться к врачу, посоветовала эндокринолог.

Ранее, 6 декабря 2022 года, врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье» Анастасия Остапенко рассказала «Известиям», что отечность может стать тревожным симптомом, при котором следует обратиться к врачу. К числу возможных причин отечности лица и ног Остапенко отнесла алкоголь, сладости и соль, которые задерживают жидкость в организме. Кроме того, отеки могут возникать на фоне ПМС и беременности и могут быть вызваны приемом некоторых лекарственных препаратов.

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