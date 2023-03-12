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NASA опубликовало кадры выхода Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon

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Фото: NASA
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 12 марта, опубликовало кадры выхода единственной женщины-космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной из капсулы корабля Crew Dragon-5.

На записи видно, как сотрудники SpaceX помогают Кикиной покинуть спускаемую капсулу и встать на ноги.

В 05:02 (мск) после автономного полета длительностью около 19 часов корабль приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

Кроме Кикиной в составе экипажа астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

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Днем ранее космический корабль Crew Dragon-5 отстыковался от Международной космической станции (МКС). Расстыковка была осуществлена в 02:20 по времени Восточного побережья США (в 10:20 мск).

На станции продолжили работу космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Султан аль-Нейади. Экипаж корабля Crew Dragon-6 будет работать на станции полгода.

8 марта Кикина рассказала об экспедиции на МКС. Она отметила, что «каждый день был не похож один на другой, было что-то новенькое, что-то интересное, это меня и привлекает в этой работе». Космонавт обратила внимание на то, что реализация космического полета максимально соответствовала ожиданиям, поскольку полученная в ходе подготовки база позволила обеспечить максимальное сходство с тем, с чем ей пришлось работать. Кикина находилась на МКС с октября прошлого года.

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