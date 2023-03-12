Россия и Судан обсуждают переход на расчеты в национальных валютах
Центральные банки России и Судана ведут переговоры по использованию национальных валют при взаимных расчетах. Об этом заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа в воскресенье, 12 марта.
«Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы использовали национальные валюты. Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран. Мы увидим, возможно ли это», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Как объяснил посол, во многом это технический вопрос, центробанки посмотрят на работу данного процесса на деле, поэтому результат можно будет увидеть в будущем.
Ранее, 6 марта, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов высказал мнение, что рост объема торгов китайской валютой в России закономерен. По его словам, доля юаня стремительно начала увеличиваться еще в конце февраля 2022 года и росла каждый месяц.
24 января сообщалось, что российские власти планируют упростить доступ инвесторов и компаний из дружественных стран на российский фондовый рынок. Это следует из утвержденной правительством стратегии развития финрынка до 2030-го, с которой ознакомились «Известия».