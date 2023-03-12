Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

Американский президент Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом варианты решения сложившейся ситуации вокруг банкротства Silicon Valley Bank (SVB), о чем стало известно 11 марта из сообщения Белого дома.

«Президент и губернатор поговорили о банке Силиконовой долины и усилиях по исправлению ситуации», — цитирует сообщение Reuters.

Также в заявлении Белого дома говорится, что Байден обсудил с Ньюсомом чрезвычайную декларацию, которую он опубликовал в пятницу, чтобы обеспечить Калифорнии полную поддержку федерального правительства в реагировании на последствия суровой зимней погоды, включая наводнения, оползни и сели.

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.

Основная проблема, по мнению криптотрейдера, заключается в сложной просчитываемости рисков в сфере криптовалют. А разорившийся банк, по его словам, открывал счета клиентам, занимающимся именно криптовалютами.

Также в субботу аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов отметил, что наблюдающиеся проблемы в американском банковском секторе стали последствием повышения ставок ФРС в США.

При этом он указал, что SVB не является первым в банковском секторе США в текущем году столкнувшимся с крупными проблемами. Ранее трудности, причиной которых явилось повышение ставок, также обнаружились у «криптобанка» Silvergate.

9 марта один из кредиторов Кремниевой долины — SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, —уведомила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля. Из-за этого банковская отрасль США и мир стартапов погрузились в панику, написало агентство Bloomberg.

Комментируя данную новость, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков в тот же день в беседе с «Известиями» высказал мнение, что крах банка SVB сам по себе не послужит триггером для массового банкротства финансовых учреждений Соединенных Штатов.