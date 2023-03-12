Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе
Общество
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км
Мир
СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Мир
Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП
Мир
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Мир
Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го
Мир
Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих
Мир
Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции
Общество
Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах
Мир
В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину
Мир
В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека
Общество
Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355

Байден обсудил с губернатором Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

Президент США Байден обсудил с губернатором Калифорнии Ньюсомом банкротство Silicon Valley
0
Фото: Global Look Press/White House
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Джо Байден обсудил по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом варианты решения сложившейся ситуации вокруг банкротства Silicon Valley Bank (SVB), о чем стало известно 11 марта из сообщения Белого дома.

«Президент и губернатор поговорили о банке Силиконовой долины и усилиях по исправлению ситуации», — цитирует сообщение Reuters.

Также в заявлении Белого дома говорится, что Байден обсудил с Ньюсомом чрезвычайную декларацию, которую он опубликовал в пятницу, чтобы обеспечить Калифорнии полную поддержку федерального правительства в реагировании на последствия суровой зимней погоды, включая наводнения, оползни и сели.

Сезон распродаж: инвесторы избавляются от акций США
Американская экономика в ожидании спада

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.

Как прокомментировал «Известиям» хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный как Peter Severa, проблемы у банка наблюдались довольно долго. По его словам, организация уже несколько месяцев испытывала дефицит баланса, но это долгое время скрывалось.

Основная проблема, по мнению криптотрейдера, заключается в сложной просчитываемости рисков в сфере криптовалют. А разорившийся банк, по его словам, открывал счета клиентам, занимающимся именно криптовалютами.

Также в субботу аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов отметил, что наблюдающиеся проблемы в американском банковском секторе стали последствием повышения ставок ФРС в США.

При этом он указал, что SVB не является первым в банковском секторе США в текущем году столкнувшимся с крупными проблемами. Ранее трудности, причиной которых явилось повышение ставок, также обнаружились у «криптобанка» Silvergate.

9 марта один из кредиторов Кремниевой долины — SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, —уведомила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля. Из-за этого банковская отрасль США и мир стартапов погрузились в панику, написало агентство Bloomberg.

Комментируя данную новость, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков в тот же день в беседе с «Известиями» высказал мнение, что крах банка SVB сам по себе не послужит триггером для массового банкротства финансовых учреждений Соединенных Штатов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023