Расчеты РСЗО «Град» уничтожили замаскированные позиции боевиков

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожают артиллерийские батареи и замаскированные позиции боевиков в ходе поддержки наступления штурмовых отрядов Воздушно-десантных войск (ВДВ). Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих в воскресенье, 12 марта.

Разведка с помощью беспилотников обнаружила замаскированные позиции украинских боевиков и передала информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО на штатной технике выдвинулись в указанный район.

После нанесения ударов военнослужащие меняют позиции во избежание ответного огня. Перезаряжаются РСЗО «Град» в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по выявленным целям.

Ранее, 10 марта, военное ведомство показало кадры, на которых экипаж РСЗО «Град» Центрального военного округа уничтожил взводно-опорный пункт и живую силу украинских боевиков. После работы системы идут мотострелковые подразделения, проводя зачистку местности. Один из военнослужащих поделился, что не раз слышал благодарность за огневую поддержку от других подразделений.

2 марта корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал работу «Града» на донецком направлении. Военные ВС РФ сперва выпускают один или два пристрелочных снаряда, потом наводчик получает корректировку и далее последует весь пакет.

Командир боевой машины рассказал, что при ударах по живой силе Вооруженных сил Украины в большинстве случаев не остается ничего и никого.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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