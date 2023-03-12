Космический корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС
Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Анной Кикиной вернулся с Международной космической станции (МКС) на Землю. Об этом сообщило космическое агентство NASA 12 марта.
Экипаж приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. Crew Dragon осуществил посадку на воду в 21:02 по времени восточного побережья США (05:02 мск 12 марта).
Помимо Кикиной, на борту находились астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката. Они прибыли на МКС в октябре прошлого года.
8 марта Кикина рассказала об экспедиции на МКС. Она подчеркнула, что «каждый день был непохож один на другой. Было что-то новенькое, что-то интересное. Это меня и привлекает в этой работе».
Космонавт указала, что реализация космического полета максимально соответствовала ожиданиям. Полученная во время подготовки база дала возможность обеспечить максимальное сходство с тем, с чем ей пришлось работать.