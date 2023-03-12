Главной целью США является жестокое удержание мирового господства. Об этом американский политик Джеффри Янг написал в воскресенье, 12 марта, в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, приблизительно с 1943 года внешняя политика Вашингтона направлена на предотвращение любых союзов, которые могут поставить под угрозу доминирование США на мировой арене. А также военному, индустриальному и топливно-энергетическому комплексам страны-гегемона.

7 марта американский профессор Стивен Уолт заявил, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая остаться без сильных соперников. Он отметил, что США всё еще испытывают ностальгию по временам, когда они не сталкивались с равными соперниками. Вашингтон при этом не хочет отказываться от своего статуса «незаменимой державы».

В этот же день глава китайского МИДа Цинь Ган заявил, что США злоупотребляют силой и пренебрегают нормами международного законодательства. Комментируя риторику Вашингтона в отношении Пекина, Цинь Ган указал, что восприятие КНР как главного конкурента и угрозы нацелено на сдерживание и подавление Китая.

Министр добавил, что если США не изменят описанный подход, это приведет к конфронтации между государствами.

28 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» заявил, что весь мир двигается в сторону многополярности, но на данный момент еще находится в начале транзиторного периода. По его словам, он будет длинный и болезненный.