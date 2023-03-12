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Asia Times заявил о возможной помощи США в наступлении ВСУ на Крым

Asia Times: США могут оказать помощь Киеву для наступления на Крым
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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Военная поддержка Вашингтона в наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым обернется катастрофой для Европы. Об этом 8 марта заявил обозреватель портала Asia Times Стивен Брайен.

Он предположил, что «весеннее наступление», к которому готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне. При этом армия США может пойти на участие в операции тайно, например, послав перекрашенные в украинские опознавательные знаки истребители под управлением американцев или европейцев.

«США поставляют огромное количество военной техники для этого нападения. Он включает в себя мостовое оборудование, которое может поддерживать танки Leopard II немецкого производства», — сказано в публикации.

Брайен уверен, что такой шаг США приведет к полномасштабной войне с НАТО.

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10 марта советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина планирует устроить в Крыму «горячий сезон». Он также сообщил о планах провести «сезон свободы», который привлечет внимание к странам с «нестабильными» политическими режимами.

На это депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям Крыма «горячий сезон».

До этого, 3 марта, в МИД РФ заявляли, что Украина продолжает планировать силовой захват Крыма. В ведомстве напомнили о словах американского дипломата Виктории Нуланд, которая назвала военные объекты в Крыму легитимными целями для Украины.

В Министерстве иностранных дел предположили, что таким образом в Вашингтоне рассчитывают заработать дополнительные очки к предстоящим президентским выборам.

Тем же днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Крым, как и Донбасс, является субъектом Российской Федерации и безопасность региона обеспечена надежно. Таким образом политик ответил на заявление врио главы МВД Украины Игоря Клименко, согласно которому министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата перечисленных воссоединившихся с РФ территорий.

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