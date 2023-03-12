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Политолог заявил о невозможности диверсии на «Северных потоках»

Политолог Ванифатов: доказать причастность США к диверсии на «Северных потоках» не удастся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Москва не сможет доказать причастность Вашингтона к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 10 марта, заявил политолог Алексей Ванифатов.

Эксперт отметил, что организаторы расследования намерены скрыть настоящего виновника, подчищая улики и уничтожая доказательства. Россию при этом допустят к расследованию только тогда, когда появится уверенность, что истинных виновных идентифицировать не удастся, передает слова эксперта РИАМО.

Вариант же о том, что диверсия организована украинской группировкой, Ванифатов назвал попыткой ввести Россию в заблуждение.

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11 марта турецкий журналист Юджель Оздемир заявил: Германия скрывает улики того, что Соединенные Штаты Америки принимали участие в проведении диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Он указал, что сообщения о том, что за диверсией на газопроводах стоит проукраинская группировка, неслучайно появились одновременно в немецких и американских СМИ.

В тот же день экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард назвала очевидным тот факт, что за атакой на «Северные потоки» стояли США и НАТО, а не проукраинская группировка. По ее словам, долгое время людей обманывали, а теперь попались на лжи.

При этом, по словам Габбард, американская администрация пытается заставить общественность поверить в нелепую историю ради сокрытия фактов.

7 марта американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором указывалась возможная причастность проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки». Из материала следует: некоторые официальные лица США считают, что Украина и ее союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.

Журналист из США Сеймур Херш назвал глупостью статью The New York Times о причастности украинцев к атаке на СП. О статье журналист узнал во время беседы с «Известиями». Он также сообщил «Известиям», что опубликует новое расследование про «Северные потоки» на следующей неделе.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. РФ назвала произошедшее актом государственного терроризма.

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