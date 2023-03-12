Синоптики спрогнозировали местами сильные осадки и гололедицу 12 марта в Москве
Облачность, местами мокрый снег и дождь, гололедица и до +5 тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона в воскресенье, 12 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон в пределах от +3 до +5 градусов, ночью температура опустится до -6.
На территории Московской области ожидается от +1 до +6 градусов в дневное время суток, ночью похолодает до –8 градусов.
Прогнозируется западный ветер 6–11 м/с с порывами 18 м/с.
Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба.
11 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему теплую погоду в плюсовом диапазоне на выходных москвичи не почувствуют.
Потепление до +5 градусов останется незаметным из-за высокой влажности и порывов ветра.
При этом 5 марта Вильфанд рассказал, что весеннее потепление в Москве ожидается в 20-х числах марта. В Московской области сход снежного покрова происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю.