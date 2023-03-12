ПСЖ обыграл «Брест» с минимальным преимуществом
В матче 27-го тура чемпионата Франции футбольный клуб ПСЖ обыграл «Брест» со счетом 2:1. Об этом стало известно в воскресенье, 12 марта.
Открыл счет на 37-й минуте Карлос Солер. Через несколько минут «Брест» сравнялся благодаря Франку Оноре. Победу ПСЖ принес гол Килиана Мбаппе, который забил на 90-й минуте, сообщает «Спорт-экспресс».
Таким образом, ПСЖ с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Брест» с 23 очками — на 15-й строчке.
28 февраля стало известно, что форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси 27 февраля получил награду Международной федерации футбола (ФИФА) как лучший футболист 2022 года.
Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022. Он является первым в истории футболистом, который забил четыре мяча в финалах чемпионатов мира.