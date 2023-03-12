Сенат Франции проголосовал за вызвавшую протесты пенсионную реформу

Сенат Франции проголосовал за принятие пенсионной реформы, вызвавшей протесты. Об этом стало известно в воскресенье, 12 марта.

Сенат принял спорную пенсионную реформу после десяти дней жарких дебатов. Нововведение было принято 195 голосами за при 112 голосах против, сообщает в Telegram-канале агентство France Presse.

«После сотни часов дебатов сенат принял текст пенсионной реформы. Решительный этап к реформе, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение», — написала в своем Twitter премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Накануне сообщалось, что возобновившиеся протесты против пенсионной реформы во Франции перешли в жесткие столкновения манифестантов с полицией. Демонстранты в Париже начали крушить остановки, поджигать мусорные баки и нападать на сотрудников правоохранительных органов, бросая в них камни и бутылки.

10 января Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. С 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Первая всеобщая демонстрация против предложенных изменений состоялась 19 января. По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек. В МВД Франции 7 февраля сообщили, что в демонстрациях против пенсионной реформы участвовало более 750 тыс. человек.