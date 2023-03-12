Одного из пассажиров застрявшего в Пулково самолета госпитализировали
Одного из пассажиров задержанного в аэропорту Пулково самолета, который должен был пять часов назад вылететь в Калининград, увезла «скорая». Об этом в субботу, 11 марта, сообщил очевидец с места событий.
«Четвертый час стоим, ничего не понятно. Вроде как двигатели замерзли, вроде как лететь уже должны. «Скорая» приезжала, человеку вот плохо стало, забрали его», — сказал пассажир.
Ранее, 11 марта, сообщалось, что борт должен был вылететь в 18:55 по местному времени, однако из-за погодных условий вылет перенесли. Всё это время пассажиры находятся в самолете. В пресс-службе аэропорта Пулково пояснили, что вылет задержали по решению авиакомпании «Победа».