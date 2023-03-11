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Папа римский назвал российского лидера культурным человеком

Папа римский Франциск: мы говорили с Путиным о литературе, он — культурный человек
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Фото: РИА Новости/Sputnik/Владислав Воднев
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Папа римский Франциск считает президента Владимира Путина культурным человеком. Об этом он заявил в субботу, 11 марта, в интервью изданию La Nation.

Глава Римско-католической церкви отметил, что Путин трижды посещал его в качестве главы государства. По словам понтифика, с ним можно поговорить на высоком уровне — однажды они обсуждали литературу.

«Человек [Владимир Путин], который не только говорит по-русски, он прекрасно говорит по-немецки, он говорит по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственная составляющая. Это две разные вещи», — сказал Франциск.

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Ранее 11 марта папа римский Франциск заявил, что он готов поехать в Киев, однако при том условии, что ему удастся нанести визит и в Москву. Понтифик выразил надежду, что у него получится это сделать.

В этот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента РФ Владимира Путина великим воином. В ходе интервью журналист попросил Мадуро сказать первое, что придет ему в голову, когда он услышит определенные слова и имена.

Он назвал папу римского Франциска чудотворцем, секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро — предателем, а бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро — историческим гигантом.

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