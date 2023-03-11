Более 30 человек задержаны на акции против пенсионной реформы в Париже

Французские правоохранители арестовали 32 человека в ходе акции протеста против пенсионной реформы, которая проходит в Париже. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные полиции в субботу, 11 марта.

«В 18:30 было арестовано 32 человека, в том числе за ношение запрещенного оружия и участие в группе с целью совершения насилия или нанесения ущерба», — говорится в материале.

Ранее в этот день сообщалось, что возобновившиеся протесты против пенсионной реформы во Франции перешли в жесткие столкновения манифестантов с полицией. Демонстранты в Париже начали крушить остановки, поджигать мусорные баки и нападать на сотрудников правоохранительных органов, бросая в них камни и бутылки.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. С 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Первая всеобщая демонстрация против предложенных изменений состоялась 19 января. По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек. В МВД Франции 7 февраля сообщили, что в демонстрациях против пенсионной реформы участвовало более 750 тыс. человек.