На 19-м километре МКАД затруднено движение из-за столкновения трех автомобилей

Три автомобиля столкнулись вечером, 11 марта, на 19-м километре внутренней стороны МКАД, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

На место прибыли экстренные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Две средние полосы трассы перекрыты, движение авто на данном участке временно затруднено.

3 марта в Москве автомобиль столкнулся со столбом и перевернулся на Варшавском шоссе. Временно перекрывали движение по шоссе в районе станции метро «Нагатинская».