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В Москве Росгвардия задержала пришедшего в школу с оружием мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришел с травматическим пистолетом в одну из школ на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу, 11 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны, патрулируя территорию, получил сигнал «тревога» из учреждения, расположенного на улице Пестеля. Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что неизвестный зашел в здание, вел себя вызывающе, при этом достал предмет, похожий на пистолет.

Кроме того, у него была с собой металлическая труба. Позже мужчина скрылся в неизвестном направлении, сказано в публикации.

По приметам силовики смогли задержать нарушителя. Им оказался 29-летний житель столицы. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

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1 марта сообщалось, что на территорию школы в японском городе Тода (префектура Сайтама) неизвестный проник с ножом и ранил учителя. По информации СМИ, несколько преподавателей смогли схватить нападавшего. Ученики не пострадали.

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