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Bild усомнилась в причастности к диверсиям на СП разыскиваемой властями ФРГ яхты

Bild: разыскиваемая ФРГ яхта не могла быть использована в диверсиях на Nord Stream
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Причастность 15-метровой яхты Andromeda, которую власти Германии разыскивают по делу о диверсиях на «Северных потоках», вероятно, не причастна к инциденту. Она небольшого размера для перевозки спецснаряжения и не имеет оборудования для погружения. Об этом сообщила газета Bild в субботу, 11 марта.

В публикации ссылаются на сообщения западных СМИ, согласно которым для взрыва потребовалось бы около 500 кг тротила, но, по информации Bild, этого было бы недостаточно для трех взрывов.

«Для трех взрывов потребовалось бы не менее 1500 кг взрывчатки. На Andromeda нет специального крана, чтобы опустить такие объемы под воду», — говорится в материале.

Также, по мнению автора, маловероятна и возможность провезти такое количество взрывчатого вещества через территорию Польши и Германии незаметно. И, подводя итог, авторы указывают на сомнение, что Andromeda пригодна для транспортировки такого снаряжения.

Эксперты, опрошенные газетой, скептично отнеслись к версии, согласно которой диверсия была совершена при помощи этой лодки. Так, эксперт по глубоководному плаванию Маттиас Хёльцль заявил газете, что погружение взрывчатки под воду было бы «невероятно сложным» процессом для данной яхты. Только для того чтобы опуститься на дно, водолазу потребовалось бы 30 л специальной газовой смеси, а на борту пришлось бы держать десятки баллонов.

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Ранее, 9 марта, немецкий журнал Der Spiegel сообщил о причастности яхты Andromeda к диверсиям на СП. По информации издания, яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована через чартерную компанию.

8 марта власти ФРГ инициировали обыск судна, предположительно, имеющего отношение к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В январе федеральная прокуратура обыскала его в связи с подозрительной арендой, был изъят ряд вещдоков, проводится их проверка.

Американское издание The New York Times 7 марта опубликовало материал, в котором указывалась возможная причастность проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки». Из материала следует: некоторые официальные лица США считают, что Украина и ее союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.

Позднее The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Как пишут авторы статьи, страны НАТО сделали всё возможное для того, чтобы не допустить публичную огласку связи Украины с диверсиями на трубопроводах, так как это закономерно привело бы к ухудшению взаимоотношений между Киевом и Берлином.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что публикации о взрывах на «Северных потоках» — это скоординированные вбросы. Он также выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».

Журналист из США Сеймур Херш назвал глупостью статью The New York Times о причастности украинцев к атаке на СП. О статье журналист узнал во время беседы с «Известиями». Он также сообщил «Известиям», что опубликует новое расследование про «Северные потоки» на следующей неделе.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. РФ назвала произошедшее актом государственного терроризма.

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