Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) — пороховая бочка Восточной Европы как в переносном, так и в прямом смысле слова. В приднестровском селе Колбасна, расположенном в двух км от границы с Украиной, находится один из крупнейших в регионе склад боеприпасов. По оценке экспертов, еще с советских времен там хранится около 20 тыс. т оружия: снарядов, мин, авиационных бомб, гранат и патронов разного калибра.

У какой-то части этих военных запасов истек срок годности, и они могут сдетонировать при неосторожном с ними обращении, причем мощность взрыва будет эквивалентна бомбардировке Хиросимы в 1945 году. Однако, судя по всему, это не останавливает украинское руководство. Жесточайший «снарядный голод» заставляет президента Украины Владимира Зеленского пускать слюни, глядя на находящийся под боком военный арсенал.

Украинские дроны летают рядом с Колбасной с весны прошлого года. С тех пор официальный Киев планомерно нагнетает ситуацию безответственными заявлениями и концентрацией вооруженных сил на границе с непризнанной республикой. Своего апогея напряжение вокруг Приднестровья может достичь в ближайшее время. В конце февраля Министерство обороны РФ заявило о готовящемся Киевом вторжении в ПМР, которое будет сопровождаться инсценировкой наступления российских войск с приднестровской территории.

Охрану запасов вооружений в Колбасне обеспечивают от 1 тыс. до 1,5 тыс. российских военнослужащих. Наши миротворческие силы находятся в Приднестровье с момента завершения вооруженного конфликта между Кишиневом и Тирасполем в 1992 году. Три с небольшим десятилетия назад приднестровцы защитили свою независимость и право говорить на родном русском языке от молдавских радикалов. Теперь угроза исходит с другой стороны.

И в этот раз враг гораздо серьезнее. Небольшому числу российских военных и приднестровских ополченцев, возможно, предстоит отражать атаки ВСУ, усиленных западными наемниками и техникой. Вероятно, Владимир Зеленский считает, что взять Колбасну или даже Тирасполь будет легче, чем Мелитополь или Донецк.

Приднестровье с точки зрения официального Киева — часть Молдавии, поэтому заходить на эту территорию ВСУ могут только по приглашению Кишинева. Чтобы склонить молдавские власти к этому приглашению, киевское руководство искусственно раздувает информационную бурю по поводу якобы готовящегося Кремлем государственного переворота в Молдавии.

В качестве доказательства приводятся акции оппозиционной партии «Шор», которая требует от правительства компенсировать рост тарифов на газ и электроэнергию и выделить финансовую помощь уязвимым слоям населения. То есть украинские власти пытаются разглядеть «руку Москвы» в законных социальных требованиях простых молдаван. Это тем более смехотворно, учитывая, что, по сообщениям молдавских СМИ, за протестами стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк — фигурант нескольких уголовных дел в РФ.

На многочисленной акции 12 марта в центре Кишинева одним из лозунгов демонстрантов был «Майю Санду — в отставку». Очевидно, здесь кроется причина того, почему молдавский президент поддакивает Зеленскому, заявляя, что Россия готовит нападение на Молдавию «с привлечением диверсантов с военной подготовкой». Под этим предлогом Санду требует от парламента расширить полномочия спецслужб, дав им «возможность бороться с рисками для безопасности страны». На мой взгляд, под соусом мнимой «российской агрессии» Санду намеревается расправиться со своими политическими оппонентами, в очередной раз показав, что декларируемая прозападными силами демократия на деле оборачивается диктатурой «демократов». Однако готов ли молдавский лидер отдать на растерзание Приднестровье?

Это как раз не очевидно. Ведь украинско-молдавская авантюра вряд ли понравится Западу, поскольку при ее реализации западной элите будет сложно объяснить избирателям, почему Зеленский не агрессор и простые европейцы должны из-за него страдать. Кроме того, Майя Санду, кажется, не очень-то и хочет присоединять Приднестровье. Ведь известно, как к ней относятся в непризнанной республике. Едва ли и без того непопулярный политик жаждет разжиться дополнительным нелояльным электоратом.

Впрочем, расчеты молдавских коллег Киев не сильно волнуют. Об этом, в частности, говорит тот факт, что на территорию ПМР украинцы уже зашли — правда, неудачно. 9 марта сотрудники приднестровских спецслужб задержали агентов СБУ, которые готовили в Тирасполе теракт против руководства республики. Что это, если не попытка раскачать политическую ситуацию перед вторжением?

Таким образом, риск нападения ВСУ на Приднестровье весьма велик. При этом потенциальная попытка Украины установить контроль над этой территорией чревата масштабированием вооруженного конфликта и вовлечением в него новых государств. Очевидно, что в развитии такого сценария вряд ли заинтересованы западные лидеры. Поэтому есть надежда, что партнеры Киева и Кишинева усугубления ситуации не допустят.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора