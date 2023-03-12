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Названа самая дорогая квартира для посуточной аренды в России

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Фото: commons.wikimedia.org
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Самая дорогая квартира, сдающаяся посуточно, находится в Санкт-Петербурге, рассказали «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости».

По информации экспертов, сутки в этой пятикомнатной квартире площадью 370 кв. м обойдутся как минимум в 120 тыс. рублей.

Апартаменты расположены в Санкт-Петербурге на Петроградском острове в знаменитом доме Бенуа, сообщили аналитики.

Квартира выполнена в стиле барокко в сочетании с неоклассикой — обилие резных деревянных элементов, мраморные колонны и столешницы, лепнина, позолота. В квартире есть три спальни, кабинет, столовая зона, гостиная и даже собственная сауна. Всё для того, чтобы почувствовать себя жителем одного из многочисленных петербургских дворцов, добавили эксперты.

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17 февраля аналитики «Авито Недвижимости» сообщили «Известиям», что в России чаще всего на долгий срок сдаются однокомнатные квартиры. По их информации, стоимость на аренду такой недвижимости за год выросла на 26%.

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