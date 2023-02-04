Вучич объяснил природу позиции Сербии против России в ООН

Сербия проголосовала за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением спецоперации России, чтобы остаться на международной арене. Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал президент Сербии Александр Вучич.

«Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить действия России на Украине [на Генеральной ассамблее ООН], чтобы остаться на международной арене», ― пояснил Вучич на специальной сессии парламента, посвященной проблеме Косово. Трансляцию выступления вел сербский телеканал B92.

Сербский лидер подчеркнул, что понимает причины сильного давления на Белград в отношении ситуации с Косово и Метохией в контексте текущей международной обстановки.

«Думаю, им стало ясно, что добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли», ― допустил Вучич.

Президент Сербии добавил, что «сам виноват» за отказ от санкций против России, и теперь Сербия платит высокую цену за его решение.

Однако Вучич заметил, что Сербия зависит от РФ в ООН, поскольку Москва голосовала против принятия резолюции Совета Безопасности ООН по обвинению Сербии в геноциде.

Ранее в этот день Александр Вучич заявил, что Сербия готова к вступлению в Евросоюз, но не в альянс НАТО. По его мнению, между европейской интеграцией и НАТО есть разница. Вучич подчеркнул приверженность Белграда сохранению своего военного нейтралитета и желанию укреплять его.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве понимают, какому давлению со стороны западных стран подвергается Сербия в отношении антироссийских санкций. Он подчеркнул, что в России очень ценят позицию сербских властей.

Ранее, 2 февраля, Александр Вучич заявил, что отказ Сербии вводить санкции против России лишил ее союзников на Западе. Он отметил, что страна не может действовать в одиночку, поскольку в основном окружена странами — членами НАТО.

В то же время сербский лидер заявил, что гордится своей страной, поскольку она принимает решения независимо и не ограничивается никакими рамками.

23 января Вучич заявил, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

18 января, президент Сербии указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды. По его словам, западные страны разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной республики Косово.

В октябре Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Инициативу поддержали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.