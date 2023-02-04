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Врачи рассматривают вариант ампутации пальцев фигуристу Костомарову

«СЭ»: врачи могут провести операцию по ампутации пальцев ног фигуриста Костомарова
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Лечащие врачи рассматривают вариант ампутации пальцев олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом 3 февраля сообщил «Спорт-Экспресс».

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По информации издания, сосудистые хирурги считают, что этот вариант чреват отрывом тромба и перекрытием сосудом.

Однако при отмирании тканей у человека может возникнуть сердечная недостаточность. В связи с этим врачи намерены провести ряд исследований и понаблюдать за состоянием фигуриста.

Костомарова госпитализировали 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. Позже фигуриста перевели в реанимацию.

У него были диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, ему проводили процедуру ЭКМО. Вместе с тем тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.

Как сообщил источник «Известий» 24 января, Костомаров пришел в сознание и уже поговорил с родными. При этом периодически его подключают к ИВЛ.

Между тем 31 января заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила о состоянии Костомарова. Она отметила, что состояние спортсмена улучшается, однако пока ему необходимо подключение к аппарату ИВЛ.

В свою очередь, мать фигуриста Валентина Костомарова 13 января рассказала «Известиям», что по прогнозам врачей процесс восстановления может занять много времени.

Костомаров — победитель Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Пара дважды становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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