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Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли завод в Белгородской области
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Борисовский район Белгорода. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
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«Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние», — написал он в своем Telegram-канале.

Как добавил Гладков, в связи с атакой был сформирован оперативный штаб, а на место происшествия прибыли все аварийные службы города. ​

Ранее, 1 февраля, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что из Белгородской области пришлось отселить более 3,7 тыс. жителей на фоне ударов со стороны ВСУ.

25 января белгородский губернатор Гладков сообщил, что с начала обстрелов региона погибли 25 человек, почти 100 были ранены. Так, 10 января в городе Шебекино пострадали шесть человек. Одна женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами, остальных направили на амбулаторное лечение.

В настоящее время в Белгородской области также идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой.

Также с 20 октября в отдельных регионах РФ — в Крыму, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае — действует средний уровень реагирования.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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